Онколог прокомментировал способ Мясникова распознать рак при приеме пищи

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Хирург-онколог Иван Карасев прокомментировал слова врача и телеведущего Александра Мясникова о том, что рак пищевода можно распознать по трудности при проглатывании пищи.

По словам Карасева, данное заявление Мясникова, который является не онкологом, а кардиологом и врачом общей практики, может ввести обычных людей в заблуждение. Из-за этого они не обратятся своевременно за медицинской помощью, что повлечет фатальные последствия.

Онколог обратил внимание, что трудности с прохождением пищи, а затем и жидкости, действительно являются симптомами рака пищевода, но уже его тяжелой стадии.

— Доктор говорит о третьей и четвертой стадии рака, когда нарушается прохождение пищи и жидкости. В этом случае уже не показано хирургическое лечение, а в некоторых случаях уже даже невозможно выполнить химиолучевую терапию. Все лечение ограничивается установкой стента либо гастростомы, чтобы человек мог, к сожалению, последние свои дни адекватно питаться, — написал доктор на своей странице в Instagram.

Карасев порекомендовал не заниматься самодиагностикой, а сделать эндоскопический осмотр и регулярно проходить диспансеризацию и не запускать воспалительные заболевания пищевода и желудка.

Ранее Александр Мясников рассказал о симптоме рака пищевода, на который нужно обратить внимание во время еды. По словам медика, речь идет о дисфагии — ощущении, когда что-то мешает глотать.

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