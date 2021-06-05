Депутат Госдумы предложил отменить маткапитал для части россиян

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Материнский капитал, а также ряд других льгот следует отменить для граждан России, чей годовой доход превышает пять миллионов рублей. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

— То есть если люди получают высокую заработную плату, то им не надо платить материнский капитал 500 тысяч рублей или предоставлять какие-то льготы, связанные с семейным капиталом, связанные с рождением ребенка, и так далее, — рассказал депутат, отметив, что граждане с высоким доходом и так способны оплатить дополнительные расходы.

Парламентарий считает, что при отмене льгот следует руководствоваться ныне действующей прогрессивной шкалой от пяти миллионов рублей. По его мнению, в будущем эта планка может снизиться до трех миллионов рублей.

Депутат добавил, что годовой доход большинства граждан России не превышает одного миллиона рублей, сообщает URA.RU.

Ранее в России предложили ввести отцовский многодетный капитал на сумму 639,4 тысячи рублей. Соответствующее письмо направил председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, член Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Сергей Рыбальченко вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Читайте также: Медведев пообещал учесть предложения общественников по поддержке российских семей