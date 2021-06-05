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Юлианна Караулова рассказала, как проводит время с новорожденным сыном
Фото: Youtube / PEOPLETALK TV

Юлианна Караулова рассказала, как проводит время с новорожденным сыном

Анастасия Колоскова

Звезды

Звезда «Фабрики звезд» Юлианна Караулова, которая несколько дней назад впервые стала мамой, рассказала, как проводит время с новорожденным сыном.

Певица призналась, что впервые за много лет пропустила премию «Муз ТВ».

— С удовольствием впервые за долгое время смотрю премию по телику в компании невозможно хорошенького молодого человека, — написала Юлианна в своем Instagram-аккаунте.

Девушка сообщила, что уже знакомит сына с классической музыкой и поблагодарила всех, кто поздравил ее со счастливым событием.

Напомним, 3 июня певица Юлианна Караулова в своем Instagram-аккаунте объявила о рождении сына. Финалистка «Фабрики звезд» опубликовала фотографии из роддома с трогательной подписью.

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