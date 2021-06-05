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Путин открыл памятник Александру III в Ленинградской области
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Путин открыл памятник Александру III в Ленинградской области

Анастасия Колоскова

Общество

Президент России Владимир Путин в субботу, 5 июня, принял участие в церемонии открытия памятника Александру III и сравнил правителя со скалой.

— Супер. Скала. И человек — скала: и по делам своим, по характеру. Супер просто, здорово! — произнес президент после того, как осмотрел открытую скульптуру.

Российский лидер поздравил авторов памятника, назвав результат их работы успехом. После этого Путин возложил к подножию монумента букет роз.

Выступая на церемонии открытия памятника, Путин отметил важность сохранения исторического, духовного наследия России.

В своей речи глава государства отметил, что Александр III во время своего правления гармонично сочетал технологические, промышленные и государственные преобразования с самобытностью и верностью национальным традициям. Президент подчеркнул, что император «любил Россию, жил ею, стремился сделать все для ее поступательного и уверенного развития, для защиты интересов и укрепления российской державы в Европе и в мире».

В заключение он сказал, что современники относились к императору и его деятельности по-разному.

— Так было, так будет всегда, потому что оценить масштабы такой работы в режиме реального времени очень сложно, подчас невозможно, — цитирует главу государства ТАСС.

Ранее Владимир Путин рассказал, будет ли он скучать по Ангеле Меркель.

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