Республика Конго зарегистрировала российский «Спутник Лайт»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Республика Конго зарегистрировала российскую однокомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом рассказали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) в понедельник, 7 июня.

В РПФИ напомнили, что эффективность «Спутника Лайт» составляет 79,4 процента с 28-го дня после получения прививки.

— Приветствуем решение министерства здравоохранения одобрить также препарат «Спутник Лайт», которое обеспечит Республике Конго доступ к еще одной безопасной, эффективной и доступной российской вакцине, — подчеркнул глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он добавил, что ранее в стране одобрили двухкомпонентный российский «Спутник V». Препарат зарегистрировали в рамках ускоренной процедуры, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что вакцину МГУ от COVID-19 будут готовить к доклиническим испытаниям.

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