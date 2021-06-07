Запрет на проведение мероприятий с большим скоплением людей ввели в ряде районов Ленобласти

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Ленинградская область готовится к ужесточению мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. По информации, предоставленной региональной администрацией, губернатор Александр Дрозденко уже дал поручение внести в соответствующее постановление запрет на проведение мероприятий в помещениях в районах «красной» зоны.

Помимо этого, местные власти рассматривают возможность ослабления ограничительных мер для тех компаний и предприятий, чьи сотрудники прошли вакцинацию от COVID-19.

Согласно данным на 7 июня, на территории области развернуто 951 место для пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией. В стационарах проходят лечение 800 человек, из которых к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 58 человек. За последние сутки в Ленобласти было выявлено 88 новых случаев заболевания, 71 человек выздоровел, а десять — скончались, отмечают «Невские новости».

В регионе продолжается масштабная программа вакцинации граждан.

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