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Около 23 секунд тратят пассажиры столичного метро на покупку билета в кассах
Фото: Любимов Андрей / АГН Москва

Около 23 секунд тратят пассажиры столичного метро на покупку билета в кассах

Илья Ашуров

Город

В последнее время в вестибюлях столичного метро уже не наблюдается очередей в кассы. Это стало возможным благодаря внедрению новых сервисов. Об этом в понедельник, 7 июня, рассказали в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Значительно упростили покупку проездных приложение «Метро Москвы» и автоматы по продаже билетов. Новые технологии позволили разгрузить работу касс в столичном метро. Теперь пассажиры, покупающие билет традиционным способом, тратят на это в среднем 23 секунды.

Около 23 секунд тратят пассажиры столичного метро на покупку билета в кассахФото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Оптимизация процесса покупки билетов постоянно развивается. Так, за последнее время в московском метро появился способ оплаты проезда прямо на турникете, установили дополнительные автоматы, оснастили кассы безналичными аппаратами.

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