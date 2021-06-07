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Минтранс разработал новый порядок допуска авиакомпаний к международным полетам
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Минтранс разработал новый порядок допуска авиакомпаний к международным полетам

Иван Юминов

Туризм

Министерство транспорта России разработало новый порядок допуска авиакомпаний к международным полетам после предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом сообщили в пресс-службе регулятора в понедельник, 7 июня.

— Минтранс исполнил предупреждение ФАС, разработав новый порядок допуска компаний к международным перевозкам. Новый порядок исключает необоснованные критерии отбора, а также возможность внеконкурсного рассмотрения вопроса о передаче допуска от одного перевозчика другому, — рассказали в ФАС.

Уточняется, что порядок устанавливает измеряемые критерии допуска и обеспечивает информационную открытость подведения итогов подсчета баллов, набранных каждым перевозчиком. Новые изменения позволяют учесть все требования регулятора, отмечается на сайте ФАС.

Ранее Минтранс предложил создать в аэропортах коридоры для вакцинированных.

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