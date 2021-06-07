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Политолог назвала возможную причину отказа Байдена от встречи с Зеленским
Фото: whitehouse

Политолог назвала возможную причину отказа Байдена от встречи с Зеленским

Алена Фролова

Внешняя политика

Причиной отказа президента Соединенных Штатов Джо Байдена от встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским могла стать полная сосредоточенность главы США на предстоящей аудиенции с российским лидером Владимиром Путиным. Так считает политолог Наталия Елисеева.

— Не думаю, что можно назвать этот знак плохим. Но он говорит о том, что для Джо Байдена Украина и ее политика, а также отношения с ней сейчас находятся не на первом месте. Пока для него самое главное — встреча с Путиным, — утверждает эксперт.

Политолог уверена, что американский лидер намерен сначала поговорить с российским коллегой, обсудить некоторые договоренности, а уже потом делать заявления. В свою очередь Владимир Зеленский, по ее мнению, собирался поговорить с Джо Байденом о необходимости остановить завершение строительства газопровода «Северный поток — 2». В одном из своих интервью он высказался о том, что именно президент США мог бы сделать это, отмечает телеканал 360.

Читайте также: СМИ: Байден отказался от встречи с Зеленским перед саммитом с Путиным

УкраинаВладимир ПутинСША
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