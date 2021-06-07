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Названы причины укрепления курса рубля после окончания ПМЭФ-2021
Фото: АГН Москва

Названы причины укрепления курса рубля после окончания ПМЭФ-2021

Елена Фролова

Экономика

Согласно данным на 11:30 утренних торгов 7 июня на столичной бирже курс доллара вырос на 0,16 процента, добравшись до отметки 72,88 рубля за доллар.

В конце прошлой рабочей недели – 4 июня – этот показатель снизился на 0, 62 процента до уровня 72,78 рубля за денежную единицу. Инвесторы продолжают пристально следить за геополитической ситуацией.

Так, президент России Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) рассказ об уверенной динамике восстановления российской экономики. Лидер нашей страны уверен, что к концу 2021 года экономический рост составит четыре процента.

В целом эксперты считают достаточно успешным завершившийся ПМЭФ-2021, отмечает «Экономика сегодня». За время его проведения было заключено множество сделок. Их общая сумма составила почти четыре триллиона рублей. Все это должно позитивно сказаться на российской экономике.

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ПМЭФ-2021рубльВладимир Путин
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