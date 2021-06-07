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Рогозин обвинил США в запрете использовать «Морской старт» против Маска
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Рогозин обвинил США в запрете использовать «Морской старт» против Маска

Иван Юминов

Внешняя политика

США запретили российской компании S7 использовать плавучий космодром «Морской старт» в конкуренции с компанией SpaceX Илона Маска. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в понедельник, 7 июня.

— Были введены конкретные жесткие ограничения при подписании контракта на передачу российской компании двух судов «Морского старта» — что мы не имеем права их использовать в конкуренции с Илоном Маском, — рассказал он.

Рогозин также пообещал восстановить космодром из-за того, что США забрали оттуда, по его словам, все оборудование.

«Морской старт», находившийся у берегов США, перестал функционировать в 2014 году. Спустя два года его приобрела S7, а в 2020 году платформу переместили на причал в Приморье, отмечает ТАСС.

Ранее Рогозин пригласил нового главу НАСА в Россию.

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СШАИлон МаскДмитрий Рогозин
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