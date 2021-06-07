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Учения Северного флота России начались в Баренцевом море
Фото: Минобороны РФ

Учения Северного флота России начались в Баренцевом море

Полина Долганова

Армия

Масштабные учения Северного флота (СФ) России по защите арктических рубежей с участием более 20 кораблей и подлодок началось в Баренцевом море. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщает пресс-служба флота.

Учения будут проходить несколько дней под руководством командующего СФ вице-адмирала Олега Голубева.

Помимо морских суден в мероприятиях будут задействованы порядка 10 единиц военно-воздушных сил.

В ходе учений тактические группы будут отрабатывать взаимодействие с ВВС, а также охрану боевых кораблей от подлодок противника. Кроме того, военные отработают оборону различных средств воздушного поражения. В завершение испытаний экипажи кораблей разнородных сил проведут несколько боевых стрельб, пишет РИА Новости.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что около 20 новых соединений и частей появятся в Западном военном округе России до конца 2021 года.

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