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Движение перекроют в поселении Щаповском из-за киносъемок 9 июня
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Движение перекроют в поселении Щаповском из-за киносъемок 9 июня

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Москва, поселение Щаповское, деревня Костишово Карта всех событий

Движение транспорта перекроют в поселении Щаповском на территории ТиНАО из-за киносъемок в среду, 9 июня. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Кратковременные перекрытия до пяти минут будут действовать с 12:00 до 17:00 на участке Местного проезда от владения 66а (поселение Щаповское, село Ознобишино) до деревни Костишово (поселение Щаповское).

Движение перекроют в поселении Щаповском из-за киносъемок 9 июняФото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Ранее сообщалось, что движение транспорта на улице Логвиненко в Зеленограде будет ограничено с 1 июня по 30 июля в связи с проведением инженерных работ. На это время в районе корпуса 1456 будет частично перекрыта одна полоса с неполной ликвидацией парковочных мест.

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