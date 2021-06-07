МВД утвердило порядок доставления людей в вытрезвители и отделения полиции

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МВД утвердило порядок доставления нетрезвых людей в медицинские вытрезвители и подразделения полиции. Это следует из приказа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 7 июня.

Уточняется, что полицейские смогут забирать людей в вытрезвители с улиц, из транспорта и жилья в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения и утративших возможность самостоятельно передвигаться.

Письменное заявление людей, которые живут вместе с пьяным человеком, позволит забрать его из жилища, если есть основания полагать, что тот способен нанести вред их здоровью или имуществу, отмечается в тексте приказа на сайте.

Ранее в кабмине согласовали порядок отправки пьяных в вытрезвители.

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