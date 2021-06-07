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Путин наградил актера Владимира Гостюхина орденом Дружбы
кадр из сериала «Дальнобойщики»

Путин наградил актера Владимира Гостюхина орденом Дружбы

Полина Долганова

Культура

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении актера Владимира Гостюхина орденом Дружбы.

Согласно документу, опубликованному на интернет-портале правовой информации, актер удостоился награды за большой вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами России и Белоруссии.

СПРАВКА «ВМ»

Гостюхин Владимир Васильевич родился в Свердловске 10 марта 1946 года. В 1996 году актер стал народным артистом Белоруссии. Гостюхин известен своими ролями в телесериале «Тонкий лед», во французско-российском фильме «Все впереди», а также многосерийном фильме «Дальнобойщики».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения худрука Московского государственного академического симфонического оркестра, народного артиста России Павла Когана и худрука Российского академического молодежного театра (РАМТ), народного артиста РСФСР Алексея Бородина.

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Владимир ПутинактерОрден Дружбы
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