Путин наградил актера Владимира Гостюхина орденом Дружбы
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении актера Владимира Гостюхина орденом Дружбы.
Согласно документу, опубликованному на интернет-портале правовой информации, актер удостоился награды за большой вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами России и Белоруссии.
СПРАВКА «ВМ»
Гостюхин Владимир Васильевич родился в Свердловске 10 марта 1946 года. В 1996 году актер стал народным артистом Белоруссии. Гостюхин известен своими ролями в телесериале «Тонкий лед», во французско-российском фильме «Все впереди», а также многосерийном фильме «Дальнобойщики».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения худрука Московского государственного академического симфонического оркестра, народного артиста России Павла Когана и худрука Российского академического молодежного театра (РАМТ), народного артиста РСФСР Алексея Бородина.
Читайте также: Алисе Фрейндлих и Михаилу Боярскому вручили государственные награды