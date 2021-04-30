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Алисе Фрейндлих и Михаилу Боярскому вручили государственные награды 
Фото: Любимов Андрей / АГН Москва

Алисе Фрейндлих и Михаилу Боярскому вручили государственные награды 

Кирилл Николаев

Общество

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил государственные награды народной артистке СССР Алисе Фрейндлих, народному артисту РСФСР Михаилу Боярскому и ветерану войны Зинаиде Корневой. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщили в пресс-службе администрации главы города.

Алиса Фрейндлих награждена Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Михаил Боярский удостоен Ордена Почета. Участнице Великой Отечественной войны Зинаиде Корневой, которая в 2020 году организовала благотворительную акцию по сбору средств в поддержку врачей, пострадавших в борьбе с коронавирусом, вручили знак отличия «За благодеяние». Благодаря этой инициативе получилось собрать несколько миллионов рублей, сообщает ТАСС.

Напомним, Алису Фрейндлих госпитализировали 25 декабря 2020 года в Больницу № 122 имени Л. Г. Соколова ФМБА России в Санкт-Петербурге. Ей поставили диагноз «коронавирус». Весь месяц артистка находилась в реанимационной палате, где получала кислородную поддержку. В обычную палату ее перевели 26 января. Фрейндлих выписали из больницы в начале февраля.

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