Стало известно о состоянии Алисы Фрейндлих после выписки из больницы

Фото: Любимов Андрей / АГН Москва

Алиса Фрейндлих чувствует себя хорошо после выписки из больницы. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщила директор Большого драматического театра имени Товстоногова Татьяна Архипова в пятницу, 12 февраля.

— Если ее надежда встретить Новый год и Рождество дома не сбылась, то наконец китайский Новый год Алиса Бруновна сегодня отметит в теплом семейном кругу. Хочется от всего сердца поблагодарить замечательных врачей и медсестер 122-й больницы, которые сделали все возможное и невозможное, чтобы восстановить здоровье всеми любимой актрисы, — заявила Архипова.

Напомним, Алису Фрейндлих госпитализировали 25 декабря в Больницу № 122 имени Л. Г. Соколова ФМБА России в Санкт-Петербурге. Ей поставили диагноз «коронавирус». Весь месяц артистка находилась в реанимационной палате, где получала кислородную поддержку. В обычную палату ее перевели 26 января.

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