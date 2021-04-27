Стало известно, когда Алиса Фрейндлих вернется на театральную сцену

Фото: Любимов Андрей / АГН Москва

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих вернется на сцену Большого драматического театра (БДТ) имени Г. А. Товстоногова в конце мая. Об этом во вторник, 27 апреля, сообщили на сайте театра.

Отмечается, что Фрейндлих сыграет главную роль в спектакле «Волнение» в постановке Ивана Вырыпаева. Актриса выйдет на сцену 25 мая, 2 и 17 июня, а также 4 июля.

Напомним, Алису Фрейндлих госпитализировали 25 декабря 2020 года в Больницу № 122 имени Л. Г. Соколова ФМБА России в Санкт-Петербурге. Ей поставили диагноз «коронавирус». Весь месяц артистка находилась в реанимационной палате, где получала кислородную поддержку. В обычную палату ее перевели 26 января. Фрейндлих выписали из больницы в начале февраля.

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