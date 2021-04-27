Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Стало известно, когда Алиса Фрейндлих вернется на театральную сцену
Фото: Любимов Андрей / АГН Москва

Стало известно, когда Алиса Фрейндлих вернется на театральную сцену

Кирилл Николаев

Культура

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих вернется на сцену Большого драматического театра (БДТ) имени Г. А. Товстоногова в конце мая. Об этом во вторник, 27 апреля, сообщили на сайте театра.

Отмечается, что Фрейндлих сыграет главную роль в спектакле «Волнение» в постановке Ивана Вырыпаева. Актриса выйдет на сцену 25 мая, 2 и 17 июня, а также 4 июля.

Напомним, Алису Фрейндлих госпитализировали 25 декабря 2020 года в Больницу № 122 имени Л. Г. Соколова ФМБА России в Санкт-Петербурге. Ей поставили диагноз «коронавирус». Весь месяц артистка находилась в реанимационной палате, где получала кислородную поддержку. В обычную палату ее перевели 26 января. Фрейндлих выписали из больницы в начале февраля.

Читайте также: Драматурга Аркадия Инина госпитализировали с COVID-19

театрвозвращение на сценуАлиса Фрейндлих
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Милонов
Виталий Милонов

Знания или пропаганда: кто маскируется под просветителей

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Последнее искушение филателиста

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Пока Турция под запретом: где отдохнуть российскому туристу

Сергей Лесков
Сергей Лесков

«Больше вреда, чем пользы»: зачем поправили закон о просвещении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Читателю нужна книга, а писателю — отклики

Марина Хорол
Марина Хорол

Пять критериев хорошей еды

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Город поддерживает застройщиков

Все мнения
О проекте
Читайте нас в