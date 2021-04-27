Драматурга Аркадия Инина госпитализировали с COVID-19

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Драматург и актер Аркадий Инин госпитализирован. Об этом заявил сам артист во вторник, 27 апреля.

— Я в больнице, уже выздоравливаю, — рассказал Инин.

Причиной госпитализации стал коронавирус, уточнили во ВГИКе, где преподает драматург. Состояние Инина оценивается как среднее, отмечает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что россияне увеличили потребление антибиотиков на 30 процентов в 2020 году.

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