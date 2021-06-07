Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Два участка и нежилые здания изымут в ТиНАО для создания улично-дорожной сети
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Два участка и нежилые здания изымут в ТиНАО для создания улично-дорожной сети

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, поселение Сосенское, улица Александры Монаховой Карта всех событий

Земельные участки и нежилые здания изымут в ТиНАО для строительства улично-дорожной сети в районе станции метро «Столбово» (проектное название станции «Коммунарка» Сокольнической линии Московского метрополитена — прим. «ВМ»). Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте мэра Москвы.

Согласно документу, объекты будут изъяты для целей, указанных в адресной инвестиционной программе Москвы на 2020–2023 годы. В рамках работ специалисты реконструируют территорию от улицы Александры Монаховой до улицы Сосенский Стан. Всего будут изъяты 13 нежилых зданий и два земельных участка.

Ранее сообщалось, что Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) выставит на торги земельный участок в Северном Бутове для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. Территория располагается по адресу улица Коктебельская, земельный участок 6а.

Читайте также: Помещение в доме около станции метро «Академическая» выставили на торги

земельные участкиМоскванежилая недвижимость
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самоутверждение на чужом поле

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Ресторанная отрасль совершила прорыв

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спектакль длиной в 14 минут

Все мнения
О проекте