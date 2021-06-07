Два участка и нежилые здания изымут в ТиНАО для создания улично-дорожной сети

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Россия, Москва, поселение Сосенское, улица Александры Монаховой Карта всех событий

Земельные участки и нежилые здания изымут в ТиНАО для строительства улично-дорожной сети в районе станции метро «Столбово» (проектное название станции «Коммунарка» Сокольнической линии Московского метрополитена — прим. «ВМ»). Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте мэра Москвы.

Согласно документу, объекты будут изъяты для целей, указанных в адресной инвестиционной программе Москвы на 2020–2023 годы. В рамках работ специалисты реконструируют территорию от улицы Александры Монаховой до улицы Сосенский Стан. Всего будут изъяты 13 нежилых зданий и два земельных участка.

Ранее сообщалось, что Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) выставит на торги земельный участок в Северном Бутове для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. Территория располагается по адресу улица Коктебельская, земельный участок 6а.

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