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Илья Прусикин рассказал, как начинались их отношения с Таюрской
Илья Прусикин и Софья Таюрская / Фото: Instagram/ Илья Прусикин

Илья Прусикин рассказал, как начинались их отношения с Таюрской

Анастасия Колоскова

Звезды

Солист группы Little Big Илья Прусикин, который перестал скрывать близкие отношения с вокалисткой коллектива Софьей Таюрской, рассказал, как начинался их роман.

По словам музыканта, с Таюрской его связывала пятилетняя дружба. Никто из них не рассматривал друг друга как претендента на что-то большее. Однако все изменил случайный интим между ними.

— Так бывает, когда пьяные друзья внезапно переспят. И после этого они вдруг понимают, как это классно. Только мы были не пьяные. Просто была какая-то вечеринка. Это первый случай в моей жизни, когда отношения начинаются не с ухаживаний. Между нами сразу была любовь, — признался Прусикин в интервью на шоу «Без души» Данилы Поперечного.

После того как роман вокалистов стал достоянием общественности, на Софью сразу же посыпались обвинения в том, что она разрушила брак Прусикина с Ириной Смелой. Сам музыкант утверждает, что его отношения в бывшей супругой завершились гораздо раньше нового романа.

— Мы с Ирой расстались в 2019 году. Сейчас 2021-й. Или я должен был до конца жизни оставаться один? Эти два события никак не связаны. Мы с Соней начали встречаться, потому что у нас обоих не было личной жизни. Наша личная жизнь — это съемки, разъезды, запись песен. Поучается, что мы и работаем вместе, и в отношениях состоим, — рассказала артист.

По словам Ильича, рядом с Таюрской он чувствует себя абсолютно счастливым.

Ранее Прусикин назвал причину расставания со своей супругой Ириной Смелой, от которой у него подрастает сын Добрыня.

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Илья ПрусикинLittle Bigотношения
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