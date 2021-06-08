«Не узнать»: фанаты оценили новую прическу Асмус

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Актриса Кристина Асмус ради новой роли решилась на преображение. Она покрасилась в каштановый оттенок и сделала стрижку пикси с модной косой челкой. По словам артистки, она снимается в фильме с сербским актером Милошем Биковичем.

Знаменитость опубликовала снимок, где предстала с новой прической на своей странице в соцсети Instagram.

«Это образ для фильма «Хочу замуж». Фильм, который мы уже месяц снимаем в Калининграде. Фильм о том, как важно разговаривать в отношениях. И о том, как ты можешь быть несчастлива с мужчиной, если с самого начала не думаешь о том, что важно тебе, а только подстраиваешься под партнера. Прям моя история, — написала Асмус под публикацией.

Поклонники стали обсуждать преображение звезды. Многие подвергли критике стрижку актрисы, но нашлись и те, кто ее похвалил.

«Раньше было лучше…сорри»; «Не узнать»; «Кристиночка, это ваш образ на 100 процентов! Вы очень ошеломительны и элегантны с такой стрижкой и укладкой. Просто нет слов», — написали фолловеры.

Ранее Асмус поздравила дочь с окончанием первого класса.

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