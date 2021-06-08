Кирилл Андреев из «Иванушек» стал дедом

Кирилл Андреев

Солист музыкального коллектива «Иванушки International» Кирилл Андреев впервые стал дедом. В семье его сына Кирилла родилась дочь.

О счастливом событии рассказала жена музыканта.

— Да, внучка родилась. Спасибо большое за поздравления. Все в порядке, но мы пока не делимся подробностями и фото, — прокомментировала«СтарХит» Лолиту Андрееву.

Кирилл Андреев-младший женился на своей избраннице Аделине в прошлом году. Позже стало известно, что супруги готовятся стать родителями.

Девочка появилась на свет 4 июня в одном из столичных роддомов. В настоящее время имама и малышка чувствуют себя хорошо и уже находятся дома.

Напомним, 6 апреля солисту группы «Иванушки International» Кириллу Андрееву исполнилось 50 лет. В интервью «Вечерке» артист рассказал об отношении к популярности и увлечении хоккеем, а также поделился секретами сохранения молодости.

Читайте также: Вокалист «Иванушки International» объяснил, почему пьют участники группы