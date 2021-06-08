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Москвичам расскажут, как подготовить НКО к конкурсу грантов мэра
Фото: freepik.com

Москвичам расскажут, как подготовить НКО к конкурсу грантов мэра

Анастасия Волоснова

Город

Социально ориентированные некоммерческие организации (НКО) могут пройти дистанционный экспресс-курс и 25 очных занятий для подготовки к конкурсу грантов мэра Москвы. Подать заявку можно до 24 июня 2021 года.

На онлайн-занятиях участникам расскажут, как следует обосновывать актуальность, цели и задачи проекта. В курс войдет 13 онлайн-вебинаров.

На очных лекциях сотрудникам НКО объяснят, как проработать идею и создать готовый проект. Кроме того, москвичам расскажут о составлении сметы и заявки на конкурс.

Отмечается, что все очные занятия будут проходить в коворкинг-центрах НКО, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее москвичам рассказали, как столичные волонтеры помогают детям.

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