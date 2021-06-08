Подборка книг для летнего отдыха появилась в сервисе «Библиотеки Москвы»

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В сервисе «Библиотеки Москвы» появилась подборка книг для летнего отпуска и каникул. Список для чтения был подготовлен специалистами столичного департамента культуры.

В список «Летнее чтение» вошло 25 произведений современных российских и зарубежных писателей, а также проверенная временем классика мировой литературы. В подборке есть произведения Рея Брэдбери, Дины Рубиной, Элизабет Гилберт, Трумэна Капоте и многих других авторов.

Подборка составлена для читателей старше шестнадцати лет, и в ней представлено жанровое разнообразие, чтобы каждый мог найти книгу себе по душе.

Однако в сервисе также можно найти и много нехудожественной литературы, в том числе для учащихся школ.

— Школьники подберут книги для внеклассного чтения и учебные пособия по разным предметам. Также в сервисе представлен большой выбор научной литературы, книг по психологии, политологии, медицине. Понравившееся издание владельцы единого читательского билета могут забронировать онлайн на mos.ru, — отметил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.

Проект «Библиотеки Москвы» помогает москвичам пользоваться фондами столичных библиотек. Он дает возможность найти и забронировать необходимую книгу онлайн, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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