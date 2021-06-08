Более 600 фонарей установят в центре Москвы до конца года

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В 2021 году на территории Центрального административного округа установят более 650 фонарей со светодиодными светильниками. Об этом во вторник, 8 июня, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Новые осветительные опоры появятся во дворах, придворовых площадках и на территориях учебных заведений.

— Все фонари, устанавливаемые в Москве, оснащены светодиодными светильниками. Им требуется в несколько раз меньше электрической энергии, благодаря чему снижается общая нагрузка на электрические сети города, — говорится в сообщении.

Ранее «Вечерняя Москва» писала о «световой» модернизации севера столицы. Так, в этом году на улицах Северного административного округа Москвы будет установлено 1897 новых опор наружного освещения со светодиодными светильниками.

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