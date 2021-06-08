Диетолог объяснила, почему появляется желание поесть на ночь

Психологи винят в росте пищевых отходов наши холодильники, объем которых с 60-х годов прошлого века увеличился почти на 40 процентов / Фото: pixabay.com

Диетолог Светлана Фус рассказала, почему по вечерам может появиться чувство голода, назвав его следствием плохого или недостаточного питания в течение дня.

По словам специалиста, желание поесть на ночь может появиться из-за обезвоживания. Дефицит еды в утренние и дневные приемы пищи также могут провоцировать голод по вечерам.

— Легкий завтрак, салат на обед и пара чашек кофе неминуемо приведут к перееданию вечером, — утверждает диетолог в своем Instagram-аккаунте.

Чтобы сдержать вечерний аппетит, Фус рекомендует плотно завтракать, сытно обедать и не забывать про перекус. По ее словам, 80 процентов дневного рациона необходимо употребить к 17 часам. А вот ужинать следует за три — четыре часа до отхода ко сну.

Ранее диетолог Андрей Бобровский назвал продукты, которые можно есть перед сном.

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