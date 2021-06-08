Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Таролог рассказала, как выбрать ребенку приносящее удачу имя
Фото: pixabay.com

Таролог рассказала, как выбрать ребенку приносящее удачу имя

Анастасия Колоскова

Общество

Имя ребенка может запрограммировать его на удачу или поражение, поэтому не стоит называть новорожденного наугад. Такого мнения придерживается таролог Марианна Абравитова.

По ее убеждению, фраза «как корабль назовешь, так он и поплывет» имеет под собой основание. В имени закладывается энергия и сила, которые дают стимул к развитию. Специалист отметила, что отсутствие смысловой нагрузки в имени может необратимо навредить человеку.

Абравитова считает, что идеальными именами для девочек станут те, где присутствуют сдвоенные согласные: Алла, Жанна, Инна и другие.

— Такие имена присутствуют во всех языках. Они гарантировано дают женскую энергию, посыл на успех, удачу. Эти женщины идут по судьбе с усилением. У каждого есть своя судьба и карма. Но мы должны понимать, что удвоение согласных придает импульс. Это «плюс» в двойном размере, — цитирует таролога Пятый канал.

При выборе мужского имени следует руководствоваться не звучанием, а вложенным смыслом. Специалист порекомендовала называть мальчиков только теми именами, которые что-то обозначают.

— Владимир — владеющий миром; Василий — царствующий, — привела пример Абравитова, отметив, что чем больше в имени энергии, тем больше заряда получает его носитель.

Эксперт обратила внимание, что не стоит сокращать имя и приучать к его полному звучанию ребенка с малых лет, так как каждая буква в слове имеет смысловую нагрузку.

Ранее многодетные родители поделились лайфхаками, как придумать имя ребенку, если детей больше трех.

Читайте также: Новая судьба: зачем москвичи меняют имена

ребеноктарологимя
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самоутверждение на чужом поле

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Ресторанная отрасль совершила прорыв

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спектакль длиной в 14 минут

Все мнения
О проекте