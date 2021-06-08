Таролог рассказала, как выбрать ребенку приносящее удачу имя

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Имя ребенка может запрограммировать его на удачу или поражение, поэтому не стоит называть новорожденного наугад. Такого мнения придерживается таролог Марианна Абравитова.

По ее убеждению, фраза «как корабль назовешь, так он и поплывет» имеет под собой основание. В имени закладывается энергия и сила, которые дают стимул к развитию. Специалист отметила, что отсутствие смысловой нагрузки в имени может необратимо навредить человеку.

Абравитова считает, что идеальными именами для девочек станут те, где присутствуют сдвоенные согласные: Алла, Жанна, Инна и другие.

— Такие имена присутствуют во всех языках. Они гарантировано дают женскую энергию, посыл на успех, удачу. Эти женщины идут по судьбе с усилением. У каждого есть своя судьба и карма. Но мы должны понимать, что удвоение согласных придает импульс. Это «плюс» в двойном размере, — цитирует таролога Пятый канал.

При выборе мужского имени следует руководствоваться не звучанием, а вложенным смыслом. Специалист порекомендовала называть мальчиков только теми именами, которые что-то обозначают.

— Владимир — владеющий миром; Василий — царствующий, — привела пример Абравитова, отметив, что чем больше в имени энергии, тем больше заряда получает его носитель.

Эксперт обратила внимание, что не стоит сокращать имя и приучать к его полному звучанию ребенка с малых лет, так как каждая буква в слове имеет смысловую нагрузку.

Ранее многодетные родители поделились лайфхаками, как придумать имя ребенку, если детей больше трех.

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