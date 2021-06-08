Расселение шести домов по программе реновации завершили в мае

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Россия, Москва, улица Шумилова, 26/6 Карта всех событий

В мае 2021 года по программе реновации завершилось расселение шести домов. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин во вторник, 8 июня.

По его словам, в новостройки переехали более 800 москвичей из пяти округов Москвы.

— В мае текущего года завершено расселение шести домов, расположенных по адресам улица Верхоянская, дом 16 (северо-восток столицы); улица Шумилова, дом 26/6 (ЮВАО); улица Гарибальди, дом 17, корпус 1 (ЮЗАО); улица Лобачевского, дом 28, и Багрицкого 32, (ЗАО); Шишкин лес, дом 5 (ТиНАО), — рассказал Сергей Левкин.

Он отметил, что всего с запуска программы реновации в столице расселили 98 домов. Отмечается, что среди них было снесено 50 зданий. Сергей Левкин пояснил, что освобожденные от старых домов участки будут использовать для возведения новостроек и социальных объектов.

В настоящее время в Москве насчитывается 513 стартовых площадок программы. В процессе переселения находятся порядка 40 тысяч москвичей из 271 дома. На данный момент в новостройки переехали свыше 31 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что жители первых двух домов по реновации начнут переезд в Бутырском районе.

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