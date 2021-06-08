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Эксперт по отношениям объяснила, как распознать в партнере манипулятора

Эксперт по отношениям объяснила, как распознать в партнере манипулятора

Анастасия Колоскова

Общество

Эксперт по отношениям Татьяна Шаврова объяснила, как различить в поведении партнера манипуляции.

Специалист предупредила, что человек прибегает к манипуляциям лишь для того, чтобы добиться желаемого. Манипулятора заботят только собственные интересы, а не будущее партнера, отмечает эксперт.

По словам Шавровой, частым способом манипуляции является высмеивание и неуважительные высказывания по поводу интересов или хобби другого. Таким способом он пытается снизить самооценку партнера.

Другой вид манипуляции — непосредственно само обесценивание, которое заставляет человека думать, что он никому не нужен, кроме партнера, и он делает одолжение, находясь рядом. При таком подходе нередко используется фраза: «Кому ты нужна». Специалист советует держаться от таких людей подальше, как от врагов.

Еще одним приемом является попытка заставить человека поверить в то, чего на самом деле нет.

— Вы всегда не правы и вам постоянно приходится извиняться. Даже за свою правоту. Это вы не так поняли, не так услышали, и вообще этого не было, а вы все выдумываете и не видите благих намерений вашего партнера. Это газлайтинг, это подмена понятий. Человек просто потихоньку сводит вас с ума, раз за разом внушая, что вы в истерике, невменяемая и психически не здоровы, — приводит слова Шавровой Пятый канал.

Помимо этого попыткой манипуляции являются разного рода запреты, которые заставляют партнера отказываться от своих предпочтений и терять себя как личность, добавила эксперт.

Ранее клинический и когнитивно-поведенческий психолог Татьяна Додонова рассказала, какие правила стоит соблюдать, чтобы не травмировать мужчину при расставании.

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