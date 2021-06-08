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Ледовый дворец построят в столичном районе Северное Бутово
Фото: Pelagiya Zamyatina

Ледовый дворец построят в столичном районе Северное Бутово

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, улица Поляны, вл12 Карта всех событий

Ледовый дворец на 500 зрительских мест построят в Северном Бутове. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Объект построят на участке площадью 2,6 гектара по адресу улица Поляны, владение 12, участок № 2. Площадь ледового дворца и физкультурно-оздоровительного комплекса составит более 13 тысяч квадратных метров.

— В прошлом году на электронных торгах было реализовано шесть таких участков общей площадью около три гектара, а с начала года — уже два площадью 1,54 гектара, — отметил Владимир Ефимов.

Отмечается, что победитель на торгах заключит с Москвой договор на аренду земли на семь лет и четыре месяца. За это время специалисты должны будут построить на территории спортивный комплекс, после чего аренду можно будет продлить.

Торги пройдут 24 июня. Подать заявку на участие необходимо до 21 июня.

В первом квартале 2021 года Москва сдала в аренду шесть земельных участков для коммерческого строительства, добавил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что учебный корпус на 300 мест для школы построят в Троицком округе столицы.

Читайте также: Андрей Бочкарев: Началось строительство станций центрального участка Троицкой линии метро

строительствоЛедовый дворецСпорт
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