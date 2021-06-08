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Учебный корпус на 300 мест построят в Троицком округе столицы
Фото: Pexels

Учебный корпус на 300 мест построят в Троицком округе столицы

Илья Ашуров

Город
Россия, Москва, рабочий посёлок Киевский Карта всех событий

В Троицком административном округе постоят учебный корпус, рассчитанный на 300 учеником. Проект здания одобрен Комитетом по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура). Об этом во вторник, 8 июня, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Учебный корпус будет возведен для школы № 1391, расположенной в поселке Киевском. В нем будут учиться группы дошкольников (100 человек), а также классы начальной школы (200 человек).

— Общая площадь трехэтажного здания составит около пяти тысяч квадратных метров. В корпусе будут столовая, библиотека с читальным залом, зрительный зал, спорткомплекс, медицинский блок и административные кабинеты, — говорится в сообщении.

Также запланировано благоустройство пространства вокруг школы и строительство подъездной дороги. Проект будет реализован за счет средств Адресной инвестиционной программы Москвы.

Ранее «Вечерняя Москва» писала о строительстве школы, рассчитанной на 400 учеников, на западе столицы. Корпус новой школы расположится в Причальном проезде, владение 7, строение 1/1. Здание будет иметь три этажа, а его площадь составит около 7,5 тысяч «квадратов».

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