Шойгу отчитал сотрудников военкомата в Москве во время внезапной проверки

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу пришел в столичный военкомат с внезапной проверкой, во время которой отчитал сотрудников. Соответствующее видео было опубликовано на платформе «Яндекс. Дзен».

Сначала Шойгу сделал замечание военнослужащему, который сопровождал его во время проверки. Мужчина громко позвал одну из сотрудниц военкомата. Министр обороны попросил его не кричать.

Во время проверки Шойгу также отчитал сотрудников военкомата за того, что у них не было необходимого электронного оборудования.

— Коллеги, я сюда приезжаю третий раз. У вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта... вы что как партизаны-то письма закладываете? Что это за работа такая? — сказал министр.

С 1 апреля по 15 июля в России идет призыв на военную службу. Ожидается, что в 2021 году призывниками станут 134 тысячи россиян.

Ранее военный эксперт озвучил ключевую формулу преобразования армии России.

Читайте также: Учения Северного флота России начались в Баренцевом море