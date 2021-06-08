Дом по реновации на 108 квартир появится в районе Бирюлево Восточное

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Загорьевская улица, 2/1 Карта всех событий

Дом по программе реновации на 108 квартир появится в столичном районе Бирюлево Восточное. Соответствующую проектную документацию согласовали в Москомэкспертизе.

В вестибюле здания будут расположены помещение для консьержа, колясочная, мусорокамеры и другие хозяйственные объекты. Отмечается, что в квартирах будут устраивать шумоизоляцию, сообщает Комплекс градостроительной политики Москвы.

— Всего в программу включено порядка 5175 домов, а это около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров. На данный момент в проектировании находятся 93 объекта, — напомнил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Ранее сообщалось, что деловой центр площадью около пяти миллионов «квадратов» построят в Коммунарке.

Читайте также: Андрей Бочкарев: Три новых объекта появятся на территории спортивного кластера «Торпедо»