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Дом по реновации на 108 квартир появится в районе Бирюлево Восточное
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Дом по реновации на 108 квартир появится в районе Бирюлево Восточное

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Загорьевская улица, 2/1 Карта всех событий

Дом по программе реновации на 108 квартир появится в столичном районе Бирюлево Восточное. Соответствующую проектную документацию согласовали в Москомэкспертизе.

В пресс-службе ведомства отметили, что в доме организуют 24 однокомнатных, 78 двухкомнатных и шесть трехкомнатных квартир. Новостройку возведут по адресу улица Загорьевская, владение 2/2.

В вестибюле здания будут расположены помещение для консьержа, колясочная, мусорокамеры и другие хозяйственные объекты. Отмечается, что в квартирах будут устраивать шумоизоляцию, сообщает Комплекс градостроительной политики Москвы.

— Всего в программу включено порядка 5175 домов, а это около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров. На данный момент в проектировании находятся 93 объекта, — напомнил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Ранее сообщалось, что деловой центр площадью около пяти миллионов «квадратов» построят в Коммунарке.

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