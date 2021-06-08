Терапевт объяснил, кому опасно принимать холодный душ

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Некоторым людям вредно для здоровья принимать холодный душ. Врач-терапевт Алексей Хухрев объяснил, кому лучше избежать ледяных ванных процедур, особенно во время отключения горячего водоснабжения в квартире.

Плановые отключения начались в столице с 11 мая. Срок профилактических работ не должен превышать десяти рабочих дней. Выяснить сроки отключения по определенному адресу можно с помощью специального сервиса на портале mos.ru, в мобильном приложении «Моя Москва» или на сайте moek.ru.

Как подчеркнул эксперт, мыться под холодным душем могут только те люди, у которых нет проблем со здоровьем.

— А вот тот человек, у которого есть недуги, связанные с сердечно-сосудистой системой, не должен обмываться ледяной водой, а особенно делать это резко и без подготовки. В противном случае это может вызвать нежелательные осложнения: спазм сосудов, например, — рассказал Алексей Хухрев.

При этом он добавил, что освежающий и бодрящий душ не станет причиной простуды. Главное не впадать в крайности, отмечает «Москва 24». Ничего страшного не случится, если человек быстро ополоснется и вытрется. Однако сердечникам врач все же рекомендовал избегать этого.

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