Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Солистка «Города 312» ответила на вопрос про внезапное забвение группы
Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Солистка «Города 312» ответила на вопрос про внезапное забвение группы

Виктория Федотова

Звезды

Солистка группы «Город 312» Светлана Назаренко в интервью Вячеславу Манучарову объяснила, почему быстро прошел громкий успех коллектива. Манучаров заявил, что «в какой-то момент они взяли и исчезли», это произошло очень резко.

— У коллектива понятия «исчезли» не было, потому что песни писались. Гастроли не прекращались. Это почему-то произошло на радио и телевидении. Я бы не сказала, что у нас сейчас все выровнялось, — заявила артистка.

По ее мнению, творческие плоды и планы гораздо важнее мыслей о том, появились они или исчезли.

— Такое произошло, чего мы сами, честно говоря, не поняли. У нас получилось два кризиса, которые мы пережили, — 2008 год и сейчас, многие из него тоже не выберутся. Может быть, и это повлияло, — считает Назаренко.

Певица заявила, что после смерти родителей у нее была небольшая пауза: через три дня после смерти отца она вышла на сцену. После потери мамы она физически не могла петь девять дней.

Ранее Глюкозу раскритиковали за образ на шоу Урганта.

Читайте также: «Талант — это ничто»: Лель рассказала о проблемах Баскова с продюсером

мнениепевицаИнтервью со звездой
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для кого растут ландыши?

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самоутверждение на чужом поле

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Ресторанная отрасль совершила прорыв

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Все мнения
О проекте