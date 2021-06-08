Солистка «Города 312» ответила на вопрос про внезапное забвение группы

Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Солистка группы «Город 312» Светлана Назаренко в интервью Вячеславу Манучарову объяснила, почему быстро прошел громкий успех коллектива. Манучаров заявил, что «в какой-то момент они взяли и исчезли», это произошло очень резко.

— У коллектива понятия «исчезли» не было, потому что песни писались. Гастроли не прекращались. Это почему-то произошло на радио и телевидении. Я бы не сказала, что у нас сейчас все выровнялось, — заявила артистка.

По ее мнению, творческие плоды и планы гораздо важнее мыслей о том, появились они или исчезли.

— Такое произошло, чего мы сами, честно говоря, не поняли. У нас получилось два кризиса, которые мы пережили, — 2008 год и сейчас, многие из него тоже не выберутся. Может быть, и это повлияло, — считает Назаренко.

Певица заявила, что после смерти родителей у нее была небольшая пауза: через три дня после смерти отца она вышла на сцену. После потери мамы она физически не могла петь девять дней.

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