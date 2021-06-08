Уникальный реактор БРЕСТ-300 начали строить в Томской области

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Первый в мире энергоблок нового поколения БРЕСТ-ОД-300 начали строить в Северске на площадке Сибирского химического комбината (СХК). Реализацией проекта занимается госкорпорация «Росатом».

Во вторник, 8 июня, началась заливка бетона для фундамента объекта. На торжественном старте строительства присутствовали представители российской атомной отрасли, а также руководство Томской области.

Мощность энергоблока составит 300 мегаватт. Он станет частью опытно-демонстрационного энергетического комплекса, который строят на СХК с 2010-х годов.

Ректор БРЕСТ планируют достроить во второй половине 2020-х годов. Название объекта отсылает к концепции «быстрого» и безопасного реактора. Кроме того, аббревиатура БРЕСТ является названием для реакторной установки на быстрых нейтронах, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Китай закупил московское оборудование для атомной электростанции.

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