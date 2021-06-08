От ромашки до винограда: москвичам напомнили, что нельзя выращивать на дачном участке

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Дачный сезон в самом разгаре, и тысячи огородников занимаются посадкой различных культур. Однако далеко не все растения и кустарники можно выращивать на своей земле. Некоторые из них запрещены на законодательном уровне, и их культивация может повлечь за собой серьезные проблемы. «Вечерняя Москва» узнала, рост и цветение каких растений не допускается на дачном участке и что будет, если нарушить этот запрет.

Как рассказал нашему корреспонденту юрист Дмитрий Пилюк для начала на территории дачного участка не должно быть сорняков и некоторых растений, которые очень распространены.

— Еще в прошлом году был принять перечень, содержащий целый список сорных растений, куда входят мята, ромашка, одуванчик лекарственный и различного вида амброзия, — отметил эксперт. — И дачники, оставляющие на своих участках эти виды растений, могут быть оштрафованы на сумму от 300 до 500 рублей.

Эксперт уточнил, что административное наказание также грозит дачникам за отказ уничтожать на своей земле борщевик Сосновского, осот полевой и чертополох.

Собеседник «ВМ» отметил, что за такими сорными растениями надо следить и не допускать их цветения на своем огороде. Помимо вышеперечисленных растений, закон запрещает разведение в крупном размере растений, которые могут содержать психотропные вещества, наркотические средства или их прекурсоры. Собеседник «ВМ» напомнил, что за такое действие предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей, исправительные работы или лишение свободы на срок до 480 часов.

— В этот перечень входит около 12 позиций. С полным перечнем растений, которые запрещено выращивать, можно ознакомиться в постановлении правительства № 934 от 27.11.2010 года, — уточнил Пилюк.

Среди них: мак восточный, содержащий наркотические вещества, эфедра, грибы любого вида, содержащие псилоцибин и псилоцин, роза гавайская, мимоза хостилис и другие.

Как ни парадоксально, но раскошелиться на штраф придется, по словам спикера, и тем дачникам, которые выращивают виноград на своей земле. При этом эксперт уточнил, что речь идет о конкретном сорте этой сочной ягоды:

— Это американский виноград, который большинство наших соотечественников нежно величают «изабелла». Кстати, закон о запрете на выращивание этого вида ягоды был принят еще в далеком 1961 году, но его до сих пор никто не отменил.

Собеседник «ВМ» отметил, что основной причиной запретить эту ягоду стало ее токсическое влияние на организм человека. В вине, приготовленном из ягод этого сорта винограда, много метилового спирта. И чрезмерное употребление такого горячительного напитка может быть смертельным для человека.

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