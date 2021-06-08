Эксперт разъяснил, с помощью каких методов очищают воду

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Прогресс современных технологий стремится к тому, чтобы снизить химическое воздействие на воду. Такого мнения придерживается заместитель исполнительного директора Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения, руководитель технического комитета Росстандарта по качеству питьевой воды Георгий Самбурский.

Эксперт подробно рассказал, какие методы должны применяться для очистки воды.

— Существуют современные технологии, которые используют для очищения жидкости. Ультрафиолетовое обеззараживание относится к методам физического плана, а озонирование — к методам химического плана. Последний — хороший, но он подходит не для всего, — пояснил эксперт.

Помимо этого, есть разные мембранные технологии с ультратонкой фильтрацией. Они не позволяют никаким загрязнениям проникнуть сквозь поры фильтров, отмечает «МИР 24». Самбурский также добавил, что сейчас часто используют для очистки воды хлорирование. Множество факторов влияют и на качество питьевой воды. Например, ее могут прогонять через системы водоподготовки. Помимо этого, она может обладать хорошим качеством благодаря магистральным водоводам. При этом в момент попадания в распределительную районную сеть или в квартиру она может испортиться.

Источник: mir24.tv

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