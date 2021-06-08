Почти два миллиона поездок на прокатном электротранспорте совершили в Москве

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С начала теплого сезона жители и гости столицы совершили почти два миллиона поездок на прокатном электротранспорте. Об этом сообщила руководитель отдела по работе в очагах аварийности ЦОДД Москвы Яна Мерцалова во вторник, 8 июня.

— Если в 2019 году за весь сезон было около полумиллиона поездок, и это только те электросредства, которые находятся в прокате, то сейчас сезон только стартовал, а у нас уже почти 2 миллиона поездок, — цитирует Мерцалову РИА Новости.

По ее словам, количество поездок на велосипедах и электросамокатах сопоставимо с числом поездок на каршеринге.

Ранее заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов заявил, что в столице планируют ограничить скорость электросамокатов до 25 километров в час. Кроме того, власти города собираются расширять количество зон, где будет ограничена скорость подобного вида транспорта. В настоящее время в Москве более 50 таких зон, но в скором времени их число существенно возрастет.

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