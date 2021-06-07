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Московские власти захотели ограничить скорость электросамокатов до 25 километров в час
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Московские власти захотели ограничить скорость электросамокатов до 25 километров в час

Илья Ашуров

Город

Скорость прокатных электросамокатов должна быть ограничена до 25 километров в час. Об этом в понедельник, 7 июня, заявил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

По его словам, скорость самокатов будет ограничиваться автоматически — при помощи системы ГЛОНАСС, которой они оборудованы.

— Мы считаем, что прокатные самокаты должны быть ограничены законодательно до скорости не более 25 километров в час. Это нужно только для того, чтобы сам пользователь самоката не попал в какое-либо дорожно-транспортное происшествие, — сказал заммэра в интервью Delfi.

Также глава департамента добавил, что власти города собираются расширять количество зон, где будет ограничена скорость подобного вида транспорта. В настоящее время в Москве более 50 таких зон, но в скором времени их число существенно возрастет.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что столичные власти подготовили меры по регулированию езды на электросамокатах.

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Максим Ликсутовскоростьсамокат
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