Сергей Жуков с супругой Региной Бурд подписали соглашение о «семейной заботе»

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Российский певец Сергей Жуков и его супруга Регина Бурд подписали «Соглашение заботы о семье» на мероприятии вместе с семейным психологом и писателем Людмилой Петрановской. В таком «документе» звездная пара пообещала придерживаться принципов справедливого распределения труда внутри семьи.

Супруги воспитывают троих детей. Им удалось создать большую и дружную семью. Также пара успешно поддерживает уют в доме.

— Однако семейная жизнь, в которой царит уют, порядок и счастливый смех, требует такого же системного подхода, как и управление бизнесом, — отметила Регина Бурд.

Сергей Жуков в свою очередь добавил, что семья вплотную столкнулась с необходимостью менять привычный формат жизни год назад, во время карантина.

— Мы с душой подошли к этой ситуации и придумали новые традиции и лайфхаки по организации быта и досуга. Они скрепили нашу семью еще больше и дали много новой творческой энергии для работы, — подчеркнул певец.

По мнению Людмилы Петрановской, пара сделала большой шаг, поскольку разговор о перераспределении домашнего труда является одним из сложнейших вопросов в семейной жизни.

— Этот труд традиционно «невидим»: он не оплачивается, не считается, не идет в учет трудового стажа. И дети, как и мужья, часто не замечают, что привычный комфорт обеспечивается многими часами труда — прямо скажем, не самого увлекательного и творческого. Говорить трудно, но начинать с чего-то надо, — подчеркнула специалист.

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