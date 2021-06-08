Дом по реновации введут в Северном Измайлове в 2023 году

Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

Россия, Москва, 11-я Парковая улица, 45 Карта всех событий

В 2023 году в районе Северное Измайлово введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. Об этом во вторник, 8 июня, сообщили в пресс-службе Департамента строительства Москвы.

По словам руководителя ведомства Рафика Загрутдинова, здание находится по адресу улица 11-я Парковая, владение 45. В настоящее время ведется устройство котлована и установка шпунтового ограждения. Дом рассчитан на 366 квартир. Для маломобильных граждан оборудуют пять специальных квартир.

В вестибюле жилой части расположатся колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков. Здание оборудуют системами охраны входов, видеонаблюдения, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, а также пожарной сигнализацией. Придомовую территорию благоустроят. Рабочие установят детскую площадку, места для отдыха взрослых, разобьют газоны, высадят деревья и кустарники, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что дом по программе реновации на 108 квартир появится в столичном районе Бирюлево Восточное.

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