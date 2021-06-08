Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Макрону дали пощечину во время общения с людьми на юго-востоке Франции
Фото: mutualite.fr / CC BY-NC-ND 2.0

Макрону дали пощечину во время общения с людьми на юго-востоке Франции

Иван Юминов

Происшествия

Президенту Франции Эммануэлю Макрону дали пощечину во время общения с людьми на юго-востоке страны. Об этом сообщил помощник главы государства во вторник, 8 июня.

Инцидент произошел, когда президент подошел к толпе граждан, стоящих за ограждением. Макрон начал говорить с мужчиной, взяв того за руку. В следующую секунду мужчина ударил президента Франции по лицу.

После этого охрана повалила нападавшего на землю и отвела Макрона в сторону. В результате происшествия задержаны два человека, сообщает агентство AFP.

Видео: Telegram / РИА Новости

Ранее Макрон призвал Запад определить «красные линии» для России.

Читайте также: Макрон потребовал объяснений от США и Дании по поводу слежки за политиками

ударЭммануэль МакронФранция
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бузова по Станиславскому

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для кого растут ландыши?

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Ресторанная отрасль совершила прорыв

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Все мнения
О проекте