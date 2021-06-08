Макрону дали пощечину во время общения с людьми на юго-востоке Франции

Фото: mutualite.fr / CC BY-NC-ND 2.0

Президенту Франции Эммануэлю Макрону дали пощечину во время общения с людьми на юго-востоке страны. Об этом сообщил помощник главы государства во вторник, 8 июня.

Инцидент произошел, когда президент подошел к толпе граждан, стоящих за ограждением. Макрон начал говорить с мужчиной, взяв того за руку. В следующую секунду мужчина ударил президента Франции по лицу.

После этого охрана повалила нападавшего на землю и отвела Макрона в сторону. В результате происшествия задержаны два человека, сообщает агентство AFP.

Видео: Telegram / РИА Новости

Ранее Макрон призвал Запад определить «красные линии» для России.

Читайте также: Макрон потребовал объяснений от США и Дании по поводу слежки за политиками