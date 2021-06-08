Макрону дали пощечину во время общения с людьми на юго-востоке Франции
Президенту Франции Эммануэлю Макрону дали пощечину во время общения с людьми на юго-востоке страны. Об этом сообщил помощник главы государства во вторник, 8 июня.
Инцидент произошел, когда президент подошел к толпе граждан, стоящих за ограждением. Макрон начал говорить с мужчиной, взяв того за руку. В следующую секунду мужчина ударил президента Франции по лицу.
После этого охрана повалила нападавшего на землю и отвела Макрона в сторону. В результате происшествия задержаны два человека, сообщает агентство AFP.
Ранее Макрон призвал Запад определить «красные линии» для России.
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