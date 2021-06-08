Сомнолог назвала причины чувства усталости по утрам

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Чувство усталости в некоторых случаях возникает не только в конце рабочего дня, но и в начале. Что может стать причиной подобного «разбитого» состояния по утрам, рассказала врач-сомнолог и кандидат медицинских наук София Черкасова.

К подобному в первую очередь может привести образ жизни. Любители кофе, которые по большей части ведут малоподвижный образ жизни, часто подвергаются стрессу и переутомляются на работе, могут быть подвержены такой усталости. Сон считается неотъемлемой частью распорядка дня, поэтому организация активности в течение бодрствования станет залогом хорошего ночного отдыха. Спровоцировать проблемы с засыпанием могут перевозбуждение нервной системы или прием некоторых медицинских препаратов.

Еще одной причиной «разбитости» могут быть заболевания внутренних органов, например, к ним относятся проблемы с щитовидной железой, а также дефицит железа и других витаминов и минералов, отмечает Nation News. Кроме того, по словам сомнолога, важным фактором, который определяет успех в засыпании, может быть психологическое состояние человека. А еще бывает, что длительность сна у человека входит в привычку.

— Спать нужно строго по режиму. Желательно отказываться от пересыпания. В будние дни человеку минимум потребуется семь-восемь часов. Этот же режим стоит поддерживать и по выходным, — объяснила София Черкасова.

Помимо этого, она посоветовала поддерживать физическую активность в течение дня, а также исключить все «возбуждающие факторы» после обеда и непосредственно перед сном.

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