Новые парковочные места появятся для жителей дома на Большой Грузинской улице

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 57 Карта всех событий

С 28 июня проезд вдоль дома 57 по Большой Грузинской улице станет односторонним. В связи с этим для жителей появится десять новых парковочных мест. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Соответствующее решение было принято по просьбам жителей, которые просили сделать дополнительные места для парковки. Парковаться на них смогут только резиденты. Перепробегов для жителей не будет, потому что выезд с дублера осуществляется на односторонний Кондратьевский переулок.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок и руководствоваться требованиями дорожных знаков.

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