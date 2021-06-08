Четыре уникальных карусели установили для жителей Подмосковья

Фото: Анна Быкова

Четыре уникальных карусели установили в парках Московской области. Автором аттракционов стал модельер, художник и телеведущий Денис Симачев. Он рассказал, почему именно карусель стала предметов его творчества.

— Это была интересная задача для меня, потому что нужно было придумать русскую карусель. До этого у нас были итальянские, французские, а русских подобных аттракционов не существовало, поэтому немножко поразмыслив и поработав над своей идей, мы изобрели наш стиль, — пояснил спикер.

Он уточнил, что самой трудной во время создания стала реализация «всего этого», так как в регионе непростые погодные условия. По словам автора, были изобретены и пластик, выдерживающий морозы, и хромированные покрытия, которые не изнашиваются. Плюсом к всему этому стал вес. Аттракционы способны выдержать до 150 килограммов, тогда как в итальянском варианте — до 40 килограммов, отмечает «Радио 1».

Каждая карусель имеет свою изюминку, но их объединяет одна общая черта – тематика русских народных сказок. Например, на аттракционе под названием «Сказка» изображены Петрушка, олени, тигры, лошади, единороги и другие животные.

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