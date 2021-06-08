Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Четыре уникальных карусели установили для жителей Подмосковья
Фото: Анна Быкова

Четыре уникальных карусели установили для жителей Подмосковья

Елена Фролова

Общество

Четыре уникальных карусели установили в парках Московской области. Автором аттракционов стал модельер, художник и телеведущий Денис Симачев. Он рассказал, почему именно карусель стала предметов его творчества.

— Это была интересная задача для меня, потому что нужно было придумать русскую карусель. До этого у нас были итальянские, французские, а русских подобных аттракционов не существовало, поэтому немножко поразмыслив и поработав над своей идей, мы изобрели наш стиль, — пояснил спикер.

Он уточнил, что самой трудной во время создания стала реализация «всего этого», так как в регионе непростые погодные условия. По словам автора, были изобретены и пластик, выдерживающий морозы, и хромированные покрытия, которые не изнашиваются. Плюсом к всему этому стал вес. Аттракционы способны выдержать до 150 килограммов, тогда как в итальянском варианте — до 40 килограммов, отмечает «Радио 1».

Каждая карусель имеет свою изюминку, но их объединяет одна общая черта – тематика русских народных сказок. Например, на аттракционе под названием «Сказка» изображены Петрушка, олени, тигры, лошади, единороги и другие животные.

Читайте также: Усиленные рейды по проверке аттракционов начались в Московской области

карусельМосковская областьАттракцион
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бузова по Станиславскому

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для кого растут ландыши?

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Ресторанная отрасль совершила прорыв

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Все мнения
О проекте