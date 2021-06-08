Оплата проезда банковской картой появится на всех маршрутах коммерческих перевозчиков

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В ближайшее время оплата проезда банковской картой станет доступна на всех 197 маршрутах коммерческих перевозчиков в Москве. Об этом во вторник, 8 июня, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что расплачиваться бесконтактно удобно тем, кто приехал в Москву в гости или редко пользуется автобусами. Тем не менее в настоящее время большинство пассажиров (93 процента) по-прежнему выбирают карту «Тройку», так как это выгоднее и безопаснее. Более того, карта «Тройка» действует на всех видах транспорта.

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Ранее Департамент транспорта Москвы рассказал о положительных изменениях в работе частных перевозчиков.

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