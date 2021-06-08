«Разрушение узлов»: массажист объяснил, причину появления синяков

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Синяки после сеанса массажа — распространенное явление, которое всегда заставляет сомневаться в полученной от процедуры пользе. Должны ли синяки становиться поводом сомневаться в компетентности специалиста, которому вы доверились? Однако, как заявил в разговоре с «Вечерней Москвой» массажист и косметолог Владимир Яременко, синяки после массажа — явление вполне нормальное и объяснимое.

— Ушиб — правильный термин для синяка, относится к травматическому повреждению, которое вызывает разрыв капилляров и утечку эритроцитов. Но на самом деле фактическая «травма», какой мы ее себе представляем, не обязательно должна произойти, чтобы появился синяк, — отметил специалист.

По словам Яременко, все дело в застойной крови, которая может накапливаться в ваших тканях, и в высвобождении ее с помощью массажа, растяжки или глубокого дыхания (диафрагмального) — все это хорошие способы нормализировать кровоток.

— Застойная кровь встречается по всему телу в виде узлов. Узел — это лимфатическая жидкость, которая сформирована таким образом, чтобы не попадать в сосуды, поскольку это отходы, которые не приносят пользы вашему организму. Эта жидкость имеет тенденцию накапливаться в одном месте в тканях, что может вызвать воспаление в этой области. При массаже эти узлы разрушаются, что и приводит к образованию синяка. Но в таком случае это свидетельство того, что сеанс принес пользу, — рассказал массажист.

Однако он отметил, что это не относится к тем случаям, когда синяков после сеанса слишком много. Если это не один-два небольших синяка, а больше, думаю, вам следует обсудить это со своим массажистом, возможно, ему стоит найти к вашему телу другой подход.

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