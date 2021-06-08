Территория граффити: в Москве открылась стрит-арт-галерея

Фото: Юлия Евграфова / Вечерняя Москва

Центр стрит-арта под названием «Графит» находится рядом со станцией метро «Шоссе Энтузиастов». Под открытым небом российские граффитеры будут создавать свои красочные полотна для москвичей и гостей столицы.

Первая работа стрит-арт-художника Кирилла Кто уже готова. Полюбоваться «Самолазкой» можно по адресу улица Электродная, дом 2, строение 29. Большинство работ других граффитеров сейчас находится на стадии создания. Известно, что в проекте также примут участие Слава Птрк и Zukсlub, Рустам Qbic, Артем Стефанов и Анатолий Акуе. Первый этап проекта также завершился работами Дарион Шабаш и творческого объединения ZTwins.

Анатолий Акуе / Видео: Юлия Евграфова / Вечерняя Москва

Как сообщалось ранее, красочная галерея под открытым небом — это часть проекта реновации квартала рядом со станцией метро «Шоссе Энтузиастов». Так что вскоре территория московского электродного завода «ГрафитЭл» превратится в стильный квартал «Графит».

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